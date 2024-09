DiMartedì rosso spinto: ecco con chi riparte Giovanni Floris alla prima puntata

23 settembre 2024 a

Siamo ufficialmente in autunno, siamo agli sgoccioli di settembre e pian piano riprendono tutti i programmi televisivi. All'appello manca ancora DiMartedì, il talk-show condotto da Giovanni Floris su La7, che tornerà in onda con la prima puntata della nuova stagione domani, martedì 24 settembre.

Insomma, tappeti rigorosamente rossi già distesi in vista della "prima". E nel frattempo dalla rete di Urbano Cairo filtrano indiscrezioni su temi e ospiti della puntata di domani. Si farà un bilancio del governo Meloni, a due anni dalla vittoria elettorale di FdI e centrodestra alle politiche. Dunque si analizzeranno le strategie della maggioranza per i prossimi mesi per quel che concerne politica interna ed Europa.

Poi le opposizioni: riusciranno a chiudere il cerchio sul chiacchieratissimo campo largo e resterà lettera morta? E, soprattutto, il campo largo sarà tale già alla tornata elettorale in Liguria, dunque in Emilia Romagna e Umbria? Infine al centro del dibattito anche la manovra economica, con un occhio di riguardo al fisco e alle pensioni.

Infine, qualche anticipazione sugli ospiti. La copertina satirica, proprio come l'anno scorso, è affidata al duo comico genovese Luca e Paolo, ormai un'istituzione di DiMartedì. Quindi, in studio, la redazione anticipa un tris d'assi... rossi: il giornalista Corrado Augias, la segretaria del Pd, Elly Schlein, e Michele Santoro, il fondatore e leader di Pace terra e dignità, partito politico protagonista di un rovinoso flop alle ultime elezioni Europee. Riparte DiMartedì, insomma, ma non cambia il copione...