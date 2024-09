Italia 1, lo share premia i dinosauri inclusivi: uno strano caso in tv

Klaus Davi 25 settembre 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Jurassic World - Il dominio / Italia 1)

I dinosauri piacciono sempre e nonostante si siano estinti circa 65 milioni di anni fa continuano a mietere ascolti. In una serata difficile come quella di domenica in cui esordiva Amadeus sul Nove e col derby Inter-Milan, colpisce l’ottimo ascolto di Jurassic World-Il dominio su Italia 1, capitolo finale della saga iniziata col Jurassic Park di Spielberg del 1993, visto da oltre 1 milione di persone col 7.2% di share.

In quest’ultimo episodio si assiste, dopo avventurose peripezie, a un definitivo adattamento dei grandi rettili alla vita sulla terra. L’epico scontro finale tra il Tirannosauro (buono) e il Giganotosauro (cattivo), con l’intervento risolutore del Therizinosauro (anch’esso buono), fa volare la rete “young” di Mediaset a picchi del 10% di share.

Da segnalare, sempre domenica in prime time, anche l’ottima performance di Cine 34, il canale Mediaset dedicato al cinema italiano, che con la commedia Come un gatto in tangenziale ha segnato 523.000 spettatori col 3.1% di share, un record per la rete. L’improbabile rapporto tra l’intellettuale Giovanni (Antonio Albanese) e Monica (Paola Cortellesi), madre che vive nella periferia romana, è l’esempio di come sia ancora difficile il dialogo tra l’alta e la piccola borghesia, ovvero tra le istituzioni e la periferia.