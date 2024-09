Striscia la notizia, agguato a Fedez: "Sono un cog***e", cosa gli mettono sotto il naso

24 settembre 2024 a

Dopo il Tapiro d'oro a Maria Rosaria Boccia per la prima puntata stagionale di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci punta ancora in alto, molto in alto, e rifila il poco ambito quadrupede-premio a Fedez, protagonista del gossip da inizio anno e al centro della polemica di questi giorni per il violentissimo dissing con il trapper Tony Effe.

Un attacco incrociato, quello tra i due musicisti, che ha tirato in ballo poco simpaticamente anche i figli che Fedez ha avuto dalla ex moglie Chiara Ferragni, Leone e Vittoria. Una mancanza di buon gusto da parte di Tony Effe che ha provocato anche la reazione stizzita della stessa influencer e imprenditrice.

Quello consegnato dall'inviato di Striscia Valerio Staffelli nella puntata di questa sera, martedì 24 settembre, è il tredicesimo tapiro in carriera per Federio Lucia (questo il nome all'anagrafe dell'autore di Bella storia e Vorrei ma non posto). Se quello dato alla Boccia sfoggiava gli occhiali-smart con telecamera delicatamente poggiati sul... deretano, quello personalizzato per Fedez sfoggia dei riccioli tra le orecchie, proprio come quelli del trapper romano ex membro della chiacchieratissima Dark Polo Gang.

"Complimenti, il dissing ha fatto balzare il tuo album in cima alle classifiche", commenta Staffelli un po' malizioso, suggerendo che possa essere stata una scaltra operazione di marketing. "Non ho niente da spiegare, ma i ricciolini del Tapiro sono davvero belli", risponde Fedez, svicolando, "Ma sei un rapper cattivo?", lo incalza ancora lo storico inviato di Ricci. "In realtà sono un patatone. Anzi, un cog***ne". Viva la sincerità. Anzi, viva l'auto-dissing.