Fuori dal Coro, Mario Giordano esordisce così: "No! Colpa di quegli incapaci!", bordate alla sinistra

25 settembre 2024 a

Come ogni mercoledì, ecco che torna in prima serata su Rete 4 Fuori dal Coro, il programma di approfondimento politico condotto da Mario Giordano la cui cifra distintiva è la schiettezza del conduttore. Sempre duro, sempre dritto al punto. E ovviamente la puntata di mercoledì 25 settembre non fa eccezione.

Già, sin dalla copertina, sin dalle prime parole del conduttore, ecco che si picchia durissimo. Mario Giordano esordisce, nella presentazione della puntata, parlando dell'alluvione che ha colpito Emilia Romagna, Marche e Veneto, alluvione a cui è seguita una feroce polemica politica, con accuse e risposte incrociate tra opposizioni e governo.

"Ci risiamo! Alluvione in Toscana, Marche e Veneto, danni e dispersi, tutti a chiedersi come sia possibile che succeda di nuovo, negli stessi posti", premette Mario Giordano. "Molti danno colpa al cambiamento climatico - riprende -. Ma è colpa del cambiamento climatico se non si fanno le opere che i disastri li eviterebbero? Io penso che la colpa delle inondazioni non sia del clima che cambia, ma dell'Italia che non cambia, che rimane sempre la stessa, nelle mani degli incapaci!", spara ad alzo zero il conduttore.

Dunque entra nello specifico: "Prendete l'Emilia Romagna... la settimana scorsa eravamo qua a raccontarvi in diretta l'alluvione, proprio negli stessi posti dove c'era stata un anno e mezzo prima. Ed è nata una settimana di grandi polemiche: ma come, i fondi non sono stati stanziati? Sì che sono stati stanziati, eccome! 1,6 miliardi, solo che l'85% di quei soldi non sono stati erogati", conclude Mario Giordano. E ogni riferimento alla sinistra non è puramente casuale...