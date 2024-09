L'aria che tira, gaffe di Casini: "Meloni, in suo cul***", interviene parenzo

27 settembre 2024 a

a

a

A L'Aria Che Tira c'è un Pier Ferdinando Casini in grande difficoltà. Impegnato ad argomentare su Giorgia Meloni e le prossime elezioni negli Stati Uniti, di fatto l'ex presidente della Camera ha bisogno di un bicchiere d'acqua al volo perché qualcosa, in gola, è andato per il verso storto.

"Secondo me Giorgia Meloni sulla politica internazionale e soprattutto su quella che guarda agli Stati Uniti ha dato un colpo al cerchio e uno alla botte. Da un lato ha cercato di avvicinarsi a Joe Biden, dall'altro invece ha cercato di avvicinarsi ai repubblicani di Trump". Poi la strepitosa gaffe dell'ex leader dell'Udc: "In suo cul... in cuor suo spera che vincano i democratici", afferma, con tanto di scivolone, parlando dei presunti desideri di Giorgia Meloni.

Clicca qui e guarda l'intervento di Pier Ferdinando Casini a L'Aria Che tira

A parte la tesi strampalata sui sogni del premier sul voto del 4 novembre, il discorso di Casini si perde del tutto in un colpo di tosse e nell'intervento immediato di David Parenzo: "Portate subito dell'acqua al presidente Casini per favore!", intima il conduttore. E l'ex presidente della Camera risponde: "Acqua eh! Non vino". Un siparietto davvero gustoso che in poco tempo ha fatto il giro del web. E in tanti non hanno potuto che notare la camicia accecante di Casini: un giallo abbagliante...