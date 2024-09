Affari Tuoi, partita stravolta a un secondo dalla fine: "Ma non è possibile"

27 settembre 2024 a

Al centro dello studio, nella puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera su Rai 1, ecco Alice col pacco numero 8, rappresentante della Toscana, accompagnata dal compagno Yuri. Al termine di una puntata ricca di colpi di scena, la concorrente è rimasta con 75 euro da una parte e 200 euro dall'altra. Nulla di entusiasmante, insomma. Anche perché i pacchi rossi purtroppo sono stati eliminati tutti quasi subito. Proprio per questo alla fine Alice ha deciso di tentare la sorte con la Regione Fortunata: il primo tentativo è stato per la Puglia. Per fortuna, e contro ogni previsione, dopo una partita non facile, la pacchista è riuscita a indovinare la Regione giusta al primo colpo, vincendo così 100mila euro. Nel suo pacco invece c'erano solo 75 euro.

In molti, commentando la puntata sui social, hanno fatto notare con ironia che da quando il programma è condotto da Stefano De Martino, i bottini che i concorrenti si portano a casa sono sempre piuttosto sostanziosi. "Non so quanto durerà De Martino ad #AffariTuoi. Sta fallendo la Rai", ha scritto scherzosamente un utente su X. Un altro invece: "Ormai Rai 1 non è più una rete televisiva ma una sorta di zio d'America che regala migliaia e migliaia di euro ogni sera". E ancora: "Raga ma non è possibile stanno vincendo tutte le sere persino con la regione fortunata. In dieci giorni hanno vinto più che in tutta la gestione Amadeus".

