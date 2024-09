Licia Ronzulli stronca il piddino: "Poverino, Paolo Romano. Cosa mi viene in mente"

30 settembre 2024 a

"Poverino, Paolo Romano è troppo giovane. Dovrebbe andare a rivedersi la storia di questi ultimi 30 anni, non si chiama furbizia ma credibilità". Licia Ronzulli, senatrice di Forza Italia, in collegamento con L'aria che tira su La7 demolisce il consigliere Pd in Regione Lombardia, anche lui in collegamento con David Parenzo.

"Mi spiace per lui ma questa coalizione sta insieme da 30 anni - spiega la Ronzulli riguardo alla tenuta del centrodestra, contrapposto all'implosione del cosiddetto campo largo -. Non è questione di furbizia, stiamo insieme da sempre. Con tutti i problemi che hanno vengono a vedere i problemi nostri, comunque noi alla fine riusciamo a governare".

"La sinistra più che un campo largo è un campo elastico, che si muove a seconda delle convenienze dei singoli partiti - è la battuta, affilatissima, della Ronzulli -. Tutti odiano tutti, tutti sono contro tutti, con la Schlein in mezzo, che continua a ripetere 'ostinatamente unitari'. Non si capisce nulla. Mi viene in mente la canzone di Annalisa che recitava: 'Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei che bacia me'".

"L'unico denominatore di questo campo elastico è la volontà di battere il centrodestra alle prossime elezioni", prosegue l'ex braccio destro di Silvio Berlusconi, "ma senza un vero programma, perché dalla giustizia al lavoro, dalla politica estera a quella interna, sono divisi su tutto. La famosa foto che ritraeva i leader dell'opposizione tutti insieme, in una grande ammucchiata, ha funzionato soltanto sull'autonomia differenziata".