Pomeriggio 5, il macellaio taglia la carne e Flavia Vento crolla in lacrime

Tra i paladini del vegetarianismo in Italia, figura Flavia Vento, da sempre in prima linea nella difesa degli animali e nel suo "no" alla carne. E la Vento era ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, il tutto nella puntata in onda ieri, venerdì 4 ottobre. Puntata nel cui ultimo segmento si parlava proprio di... carne.

O meglio, si parlava di dieta vegetariana, in occasione del World Vegetarian Day, la giornata dedicata al vegetarianesimo. Dunque, di conseguenza, si parlava anche del consumo di carne, sul quale si esprimevano in un dibattito gli ospiti presenti in studio.

"Io sono vegetariana da dieci anni. Ho fatto questa scelta perché dopo aver visto come allevano questi poveri animali e dopo aver visto come li uccidono mi è venuto talmente un senso di tristezza... e poi perché l’essere umano può benissimo non mangiare questi cadaveri", ha spiegato la Vento.

A quel punto ecco che Myrta Merlino si è collegata con Paolo Masella, ex concorrente del Grande Fratello che, da qualche settimana, insieme alla sorella ha aperto una macelleria, protando avanti il mestiere di famiglia. Masella, durante il collegamento, si trovava proprio in macelleria, in primo piano ecco il bancone pieno di pezzi di carne. E alla Merlino ha mostrato il taglio di carne per fare la peretta tartare.

Ecco, il punto è che di fronte a quelle immagini, di fronte al taglio della carne col coltello da parte del macellaio, Flavia Vento è letteralmente crollata. "Povero animale!", ha affermato. Poi le smorfie, quasi le lacrime, tanto che se ne sono accorte anche Merlino e Vladimir Luxuria, tentando di rincuorarla.