Che tempo che fa, Ornella Vanoni? Spunta un cartello in diretta: "Spero tu me lo dia"

Sorpresa per Ornella Vanoni a Che tempo che fa, nello studio di Fabio Fazio sul Nove. La cantante, ospite fissa del programma ex Rai, è stata spiazzata da un fan nel pubblico che ha mostrato un cartello piuttosto audace con su scritto: "Ornella con la voglia e la pazzia spero l'appuntamento tu mi dia!". A farglielo notare è stato Fazio, che alla cantante ha detto: "Guarda, c'è un pretendente". "Ehhh.. un po' giovane, però per i lavori in casa...", ha risposto l'artista con la sua solita ironia, facendo scoppiare tutti a ridere.

"Ma come?", ha commentato incredulo il giornalista. E la cantante ha insistito: "No perché veramente, un uomo ci vuole". "Ma lei è disponibile anche a dare un aiuto?", ha quindi chiesto Fazio al ragazzo del pubblico. Che ha risposto: "Va bene". "Poi io sono negata, se tocco una roba elettrica salta tutto", ha detto la Vanoni. E Fazio l'ha rassicurata: "Ha detto che si può fare, è disponibile anche per un aiuto in casa". Il conduttore, poi, ha ricordato alla Vanoni una sua dichiarazione dell'anno scorso: "Hai detto che ti piacerebbe fare ancora un tour con Gino Paoli...". E la cantante con sarcasmo ha risposto: "Ma che tour, non stiamo in piedi". E tutti giù a ridere.