Storace-Furfaro, scontro a DiMartedì: "Casca male, bugie", "Sii buono!"

Scontro tra Marco Furfaro, deputato alla Camera per il Partito Democratico, e Francesco Storace, ex- Ministro della Salute nel terzo governo Berlusconi. Il tutto, sul palcoscenico di Dimartedì, il programma di approfondimento politico e sociale di La7, condotto da Giovanni Floris. Motivo di diatriba, ovviamente, il giudizio sull’operato del governo e la considerazione in Italia e oltre confine.

Attacca Storace che dice: “Questo è l'unico governo, il governo Meloni, che dopo due anni dal suo insediamento continua a salire nei consensi”. Subito lo stronca Furfaro: “Eh allora! Mangeremo consensi a colazione, pranzo e cena. Io vivo nel Paese reale”. Storace replica: “Chiedo scusa, Furfaro pensa di essere spiritoso, ma non è così. Siete voi che non avete titolo a parlare divisi come siete, non siete un'alternativa, ma di che parli, ma di che parli, ma di che parli”.

Il deputato piddino controreplica: “Si sono scordati dire a Storace che la presidente del Consiglio ha chiamato infami i suoi compagni di partito, forse se l'è scordato”. Allora interviene il padrone di casa, Giovanni Floris, che ricorda: “Ecco, questo è un tema che abbiamo abbastanza sottolineato”. Storace, però, non ha ancora finito e incalza: “Voi chiamate infami Conte, Renzi, Calenda, sii buono Furfaro”. La chiude il membro della segreteria nazionale del Partito Democratico delegato al Welfare: “Vede, è costretto a dire bugie rispolverando la sua solita cultura politica, mi spiace, stia tranquillo”. Storace, poi, ha ricordato tutti i successi del governo Meloni: “La lotta all’immigrazione clandestina e gli sbarchi ricominciano a calare; riduzione delle vessazioni fiscali e c’è la riforma pronta; no al reddito di cittadinanza ed è ciò che è stato fatto". In effetti ciò che dice Storace trova riscontro proprio nel Paese “reale” citato da Furfaro. Il gradimento degli italiani registra che non c'è campo largo che tenga al confronto. I partiti di maggioranza occupano le prime posizioni e ci restano in maniera salda ormai da mesi.

