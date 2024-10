Casa a prima vista, "cos'ha chiesto Federica": ferocissimo sfottò per Mariana

Claudio Brigliadori 11 ottobre 2024 a

Sui social ci sono gli ultrà di Mariana, della signora Mayer, pure di Gianluca Torre, alias Biscottino. Basterebbe questo per misurare il successo di nicchia ma nemmeno troppo di Casa a prima vista, lo show “immobiliare” di Real Time che si concede pure il lusso di battere in access prime Amadeus e il suo Chissà chi è sul Nove, con il 4% di share.

Il programma è l’erede di quelli della pioniera del genere, la compianta Paola Marella. Ma alla compravendita di case da sogno aggiunge l’elemento della sfida che tanto appassiona i telespettatori. Gli agenti immobiliari si dividono a puntate alterne tra Milano (Ida Di Filippo, Mariana D’Amico e Gianluca Torre) e Roma (Nadia Mayer, Corrado Sassu e Blasco Pulieri) e ogni puntata propongono a un concorrente soluzioni secondo il budget e i desiderata del cliente medesimo. Vince l’agente che nel rapporto qualità-prezzo lo convince di più, senza lesinare ovviamente sfottò e veleni reciproci.

Il caso più clamoroso della stagione è quello di Jacopo e Gaia, gemelli e studenti di 23 anni di Frosinone, rampolli di facoltosa famiglia che cercano un attico di 150-200 metri quadrati a Roma e hanno a disposizione 1,3 milioni di euro.

Uno «schiaffo alla miseria», secondo molti appassionati che su X hanno dato il via alla gara degli insulti. I due chiedono due bagni, una cucina open space, una cabina armadio e soprattutto un ampio spazio esterno «dove ospitare gli amici»? Bene, devono per forza aver «ammazzato i genitori per avere tutti questi soldi», scrive qualcuno azzardando black humor. Ma c’è anche chi nota: «La cosa più divertente di Casa a prima vista è quando gli acquirenti spendono 1,3 milioni per una casa e il programma gli regala un set di profumatori Air Wick o due bottiglie di brillantante per la lavastoviglie».

Ma il delirio social è tale per cui i telespettatori impazziscono letteralmente per tutto. "Evidentemente la tizia non cucina, come Mariana. Ecco perché si sono trovate così in armonia", scrive una utente riguardo alla puntata dedicata a Federica, alla ricerca di una casa a Milano. Un "ampio trilocale/bilocale di almeno 90 mq", con "living spazioso" e, testuale, "cucina come volete". E ancora: "Ha vinto il telecomando con le luci colorate dei cinesi", "Come ha fatto a vincere Mariana se il giardino non esisteva, ma dai ahahah. L'ha presa per la doccia con la cromoterapia ahahah, quando tocca i materiali sembra Biscottino", "Ha vinto Concetta Mobili", "Casa di Mariana la più comoda per viverci, ma anche con due camere con bagno per affittare, oltre ad avere il posto auto".