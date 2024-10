Mauro Corona dalla parte di Meloni: "La sinistra attacca ma non trova soluzioni"

16 ottobre 2024 a

Giorgia Meloni ha messo a segno un colpo in fatto di immigrazione: sono operativi i centri in Albania a gestione italiana. Un progetto che non convince del tutto Mauro Corona, ma - è la sua idea - serve dare tempo al tempo. In collegamento con Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, lo scrittore ammette: "Non capisco perché mandare i migranti in Albania ma prima di criticare aspettiamo, vediamo come va". Da qui il messaggio alle opposizioni, visto che "la sinistra attacca Giorgia Meloni ma prima non si sono trovate soluzioni".

Basti pensare a quanto dichiarato da Enrico Letta. L'ex segretario del Partito democratico ha definito i due centri "lager fuori dalle nostre coste". E ancora: "È un'idea simile a quella che ebbe il primo ministro britannico in Rwanda e fu un disastro totale, è una vicenda che non è andata da nessuna parte". Peccato però che a guardare con grande interesse quanto portato a termine dal presidente del Consiglio ci sia anche Ursula von der Leyen, che con la destra ha ben poco a che fare.

Il numero uno della Commissione Ue ha detto chiaro e tondo che "dovremmo continuare a esplorare possibili modi per procedere per quanto riguarda l'idea di sviluppare hub di rimpatrio al di fuori dell'Unione, soprattutto in vista di una nuova proposta legislativa sul rimpatrio. Con l'avvio delle operazioni del protocollo Italia-Albania, saremo anche in grado di trarre lezioni da questa esperienza nella pratica". Insomma, il patto con il primo ministro albanese Edi Rama ha ottenuto anche il plauso europeo.