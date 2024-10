"Le ragazze", Francesca Fialdini fatica ma cresce un po': il segreto svelato

18 ottobre 2024 a

CHI SALE (“Le ragazze”/Rai 3) Anche la tv può fare la sua parte nel prevenire i femminicidi e promuovere una cultura inclusiva ma soprattutto sottolineare le vite straordinarie di donne che hanno lasciato il segno nella nostra storia grazie a coraggio, bravura e talento. È un po’ questa la missione che si è data il programma Le ragazze, giunto all’ottava edizione e in onda martedì in prima serata su Rai 3 con Francesca Fialdini alla conduzione. Con qualche fatica il programma si fa lentamente largo nel mare magnum del prime time portando a casa un soddisfacente 4.2% di share. Non siamo lontani dall’asticella del 5%, toccata in edizioni precedenti, ma siamo comunque quasi 1 punto sopra rispetto alla puntata d’esordio del 1° ottobre. Il leitmotiv dell’ultima puntata è sicuramente il coraggio, dote che accomuna la ristoratrice Luciana Rossi, la pr Paola Lucidi, la ciambellaia e fornaia Maria Lucia Alonzi, la prima istruttrice donna della Federazione Italiana Fuoristrada Marta Maragno e la dirigente Afsoon Neginy, inserita tra le 100 donne più influenti di Forbes nel 2021 e fuggita durante la rivoluzione di Khomeini. Un fil rouge che accompagna molti format Rai come Storie di sera di Eleonora Daniele, Storie di donne al bivio di Monica Setta o lo stesso Chi l’ha visto? di Federica Sciarelli, segno che il Servizio Pubblico sta comunque investendo tanto su questo filone.