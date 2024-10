DiMartedì, Luca e Paolo senza vergogna sul caso Open Arms. "Salvini si sta cac*** addosso"

23 ottobre 2024 a

Quando un comico finisce tutte le sue cartucce ma deve portare il pane a casa, passa all'insulto. E, soprattutto, infierisce su qualcuno che è in seria difficoltà. Come Matteo Salvini. Com'è noto, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presenziato all'udienza a Palermo per il caso Open Arms. Il vicepremier rischia sei anni di galera perché accusato di aver sequestrato i migranti trasportati sulle coste italiane dalla Ong Open Arms. Il verdetto sarà emesso solo venerdì 20 dicembre, Ma in tanti, da destra e non solo, hanno parlato più volte di un "processo politico".

Salvini, essendo un cittadino italiano prima ancora di un rappresentante delle istituzioni, ha diritto a difendersi dal processo. E, soprattutto, ha diritto a smuovere le coscienze dell'opinione pubblica. Ma in molti a sinistra non la pensano allo stesso modo. Alcuni, infatti, hanno persino contestato la decisione dei ministri leghisti di manifestare in piazza a Palermo per sostenere il loro segretaria. Per loro, il vicepremier dovrebbe costituirsi.

Luca e Paolo, i due comici ospiti fissi di DiMartedì, hanno preso di mira il segretario della Lega. In particolare, hanno ironizzato sul suo atteggiamento nelle ore prima del processo. Senza risparmiare pesante critiche al ministro. "Nel casino le voci si sovrappongono, non si capisce più nulla e si confondono le cose - hanno sottolineato Luca e Paolo -. E un po' quello che succede nei rave, ecco perché vogliono vietarli: perché vogliono farli soltanto loro. Vogliono essere il governo del casino. Albania, clandestini, giudici di sinistra: e tutti rincoglioniti. Il dj del governo è Matteo Salvini. C'è stata l'udienza per il processo sul sequestro di persona e la scelta del ministro è stata come sempre il basso profilo. Una comunicazione sussurrata. Lui dice che ha la testa alta. Ma sembra più uno che si sta cac*** addosso. Poi la sera prima invece di preparare la memoria difensiva - hanno concluso - ha fatto un tiktok dal porto di Palermo".