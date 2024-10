La Ruota della Fortuna, ecco chi guarda lo "zio Gerry" in tv

Klaus Davi 27 ottobre 2024 a

a

a

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (La Ruota della fortuna)

Ma è vero che i bambini non guardano più la televisione? In parte sì. Il trend è consolidato da almeno 30 anni e si è rafforzato con l’avvento di Youtube, delle piattaforme streaming e delle web tv. Mentre le vecchie generazioni potevano contare su format come La tv dei ragazzi, Bim Bum Bam, Ciao Ciao o personaggi come Topo Gigio, Uan e poco altro, oggi ci sono numerosi canali dedicati o spazi su Italia 1.

Ci sono però fenomeni che continuano ad attirare anche i preadolescenti. Tra questi sicuramente Gerry Scotti, non a caso spesso chiamato “zio Gerry”. I suoi programmi vanno a gonfie vele, basti pensare a Tú sí que vales il sabato sera su Canale 5 e a La ruota della fortuna nel preserale dell’ammiraglia Mediaset, che sta prendendo la leadership di fascia con share superiori al 22%. La quota 8/14 anni è davvero consistente, vicina al 20%, sicuramente affascinata da quel “gira la ruota” reso celebre da Mike Bongiorno e riportato in auge da Scotti. La naturale simpatia del conduttore pavese unita alla sua fisicità rassicurante e alla bonarietà che l’ha sempre contraddistinto, sono caratteristiche che fanno breccia nei giovanissimi, sin dai suoi esordi quando conduceva Deejay Television o il fortunato Smile, amato dai ragazzi delle scuole medie. Il suo linguaggio, oggi come allora, ha saputo adattarsi sia ai più giovani che ai senior.