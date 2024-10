Le Iene, la tecnica della bottiglia di plastica: come ti rubano la macchina

29 ottobre 2024 a

"Vorremmo insegnare agli italiani come si rubano le macchine", "No, semmai come non farsi rubare le macchine". Si ride, a Le Iene, il programma di Italia 1 condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, ma la questione è seria, anzi serissima.

Sui social sono innumerevoli i trucchetti che persone comuni assicurano essere efficaci al 100% per aggirare qualsiasi allarme. C'è chi attraverso lo smartphone, il Bluetooth, il sensore, il tappo del gancio traino e il numero di targa (al contrario) riesce ad aprire la vettura. Un altro tutorial mostra come sbloccare la portiere con un semplice cavo Usb e una pila stilo.

"Tutto falso, tutto fake", assicura Andrea Petrini, meccanico e influencer intervistato dall'inviato Sebastian Gazzarrini. Le tecniche, però, ci sono eccome: "Sono sempre più innovative e tecnologiche, negli ultimi i ladri sono diventati dei veri e propri hacker".

Ma ci sono anche stratagemmi molto più terra-terra. Per esempio, l'uovo lanciato sul parabrezza. "Tu scendi per litigare chi ti ha tirato l'uovo e il collega ne approfitta per salire sull'auto e se ne va".

Oppure la tecnica della bottiglia di plastica. "Si inserisce tra il passaruota e la gomma, la si incastra". Quando si parte si sente un gran rumore. Appena il guidatore si ferma e scende per capire cos'è successo, il malvivente è pronto per approfittarne

