Report, il Codacons annuncia un esposto per il servizio sulla Liguria. "È stato inopportuno"

29 ottobre 2024 a

a

a

Sul caso di Report, il programma di approfondimento politico condotto da Sigfrido Ranucci su Rai 3, e del servizio sulla Liguria "trasmesso a urne aperte il Codacons annuncia un esposto all’Agcom e alla Commissione di vigilanza Rai, chiedendo di intervenire sull’accaduto valutando sanzioni nei confronti dei responsabili". Lo rende noto la stessa Associazione dei consumatori.

"Siamo da sempre favorevoli alle trasmissioni di inchiesta come Report che svolgono un servizio importantissimo di informazione in favore dei cittadini, e non entriamo nel merito del contenuto del servizio realizzato dal programma - spiega il Codacons -. Tuttavia è evidente che mandare in onda inchieste sulla mala-politica di una Regione - indipendentemente se guidata dal centrosinistra o dal centrodestra - proprio mentre sono in corso le elezioni regionali di quel territorio, è non solo inopportuno, ma rischia di condizionare gli elettori, influendo sui risultati del voto". Per tali motivi il Codacons presenterà "una segnalazione ad Agcom e Commissione di Vigilanza Rai, chiedendo di avviare un approfondimento sull’episodio, accertare eventuali violazioni e sanzionare i responsabili".

Report spara contro Alessandro Giuli? Toh, cos'hanno "scordato" Ranucci e i suoi

"Calunniose suggestioni, notizie già note che chissà perché meritavano di essere trasmesse, montate ad arte tra il primo e il secondo giorno di voto in Liguria - aveva scritto sui social l'ex governatore della Liguria Giovanni Toti -. Un racconto fatto di indagati già colpevoli, di mafiosi solo perché siciliani, di maleducazione spacciata per giornalismo, di furore politico elevato a deontologia".