Chiara Ferragni sbrocca col giornalista: "Non è professionale"

"Sono qui per parlare di violenza sulle donne, quindi non risponderò a domande sul privato - ha detto Ferragni -. Io comunico tramite i miei social, le novità belle che arriveranno nei prossimi mesi le dirò io , è per quello che non faccio interviste, di certe cose non posso parlare, e quando sarò libera di parlare lo farò io". E ancora, in merito ai dissidi proprio col Codacons dopo il "pandoro-gate": "Sì, abbiamo fatto pace e sono contenta di trattare questi temi con loro".

Ma niente, i giornalisti non si sono accontentati, al punto che l'influencer ha sbottato: "Seguirmi in venti persone quando stiamo parlando di un argomento così delicato come la violenza sulle donne non è professionale. Io non insegno ai giornalisti come devono fare il loro mestiere, ma le cose a cui potevo rispondere ho risposto". "I miei bodyguard - ha infine aggiunto riferendosi ai momenti di tensione con il giornalista Mediaset - non mettono le mani addosso a nessuno. Non ho bisogno di ripulirmi le immagine, i miei fatti parleranno per me sempre e così le cose in cui credo".