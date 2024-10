Rai, chiude L'altra Italia di Monteleone: in programma una nuova trasmissione

29 ottobre 2024 a

L'Altra Italia, il programma giornalistico di Antonino Monteleone in onda su Rai 2 chiuderà i battenti giovedì 31 ottobre dopo sole cinque puntate dal suo esordio in tv. Ad annunciarlo è la direzione Approfondimento guidata da Paolo Corsini: "Nelle prossime settimane - si legge nella nota Rai - insieme al conduttore Antonino Monteleone, con la Direzione Distribuzione e la Direzione Marketing avvieremo delle riflessioni per realizzare una nuova trasmissione con un nuovo format e una collocazione in palinsesto più efficaci".

Alla sua presentazione, il direttore Corsini aveva definito la trasmissione "uno tra i programmi più attesi di questa stagione", "anche e forse soprattutto un nuovo volto, Antonino Monteleone, sul quale intendiamo puntare. Un conduttore giovane per gli standard Rai".

"I programmi si fanno, si provano, si chiudono - aveva detto l’amministratore delegato Giampaolo Rossi nella sua prima intervista dopo l’insediamento -. La televisione lineare si fonda sull’abitudine, cioè anche sulla possibilità di dare tempo a dei contenuti nuovi e sperimentali di prendere forma. Noi invece oggi viviamo appunto in un dibattito morboso del giornalismo che ti dice se un format nuovo dopo una puntata deve continuare o meno. Se noi avessimo ragionato così, negli anni passati non ci sarebbero stati Ballarò e Floris".