Reazione a Catena, il trionfo dei Dai e Dai: perché la vittoria all'ultima puntata è sconvolgente

Ultimo atto, ultima puntata della stagione di Reazione a Catena, il game-show condotto da Pino Insegno su Rai 1 e che ora lascerà spazio a L'Eredità. La stagione si chiude come sempre con il Torneo dei campioni, le sfide tra i migliori terzetti dell'anno. L'ultima puntata è andata in onda sabato 2 novembre e ha marcato il trionfo dei Dai e Dai, trio che si è aggiudicato il titolo di campioni del torneo speciale "La sfida dei campioni 2024". Seguiti da milioni di spettatori, i "Dai e Dai" hanno superato gli avversari con una prestazione impeccabile, conquistando un premio significativo e consolidando la loro fama nel programma.

Il trio, composto da Simone Costagliola, Marco Voir e Simone Mariottini (noto come "Mario"), ha dimostrato una volta ancora di essere una squadra formidabile. Dopo il successo dello scorso anno, i tre sono tornati in campo nella finale del 2 novembre 2024, dove hanno affrontato in un emozionante duello le "Volta Pagina", una squadra di tutto rispetto. Quest’edizione, che ha messo a confronto i campioni delle ultime due stagioni, ha reso la puntata finale ancora più intensa e avvincente per il pubblico.

Pino Insegno ha condotto il programma con la sua consueta energia, coadiuvato simbolicamente dal suo predecessore Marco Liorni, che ha aggiunto un tocco di nostalgia all’atmosfera. Durante il torneo, otto squadre si sono sfidate in una serie di prove, ma i "Dai e Dai" hanno saputo emergere grazie alla loro intesa e rapidità nelle decisioni, qualità che li hanno portati a guadagnare il titolo di campioni per la seconda volta.

Questo successo segue un percorso straordinario iniziato già nel 2023, quando il trio ha vinto un montepremi di 82 mila euro in 28 puntate, diventando ben presto un volto familiare per gli spettatori italiani. Quest’anno, i "Dai e Dai" hanno saputo mettere a frutto la loro esperienza e l’affiatamento costruito nel tempo, affrontando con successo sfide sempre più difficili grazie al contributo unico di ogni membro del gruppo.

Durante la finale, i "Dai e Dai" hanno optato per una strategia audace: hanno deciso di non acquistare il terzo elemento nel gioco decisivo, concentrandosi invece sul dare la risposta giusta. La scelta del termine "sensi" si è rivelata vincente, consentendo loro di portare a casa un premio finale di 89.875 euro. Questo nuovo traguardo non solo premia la loro determinazione, ma rafforza anche l’amicizia che si è sviluppata tra i tre nel corso delle loro avventure televisive, confermandoli come protagonisti indiscussi del quiz. Una vittoria, insomma, pazzesca, storica: all'ultimissima puntata i "Dai e Dai" si sono imposti senza comprare il terzo elemento, circostanza rarissima in Reazione a Catena. E, soprattutto, hanno incassato quasi 90mila euro...