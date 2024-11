Anna Lou Castoldi, l'orrore che ha subito: "Ti avrebbero dovuto abortire"

03 novembre 2024 a

Tra i personaggi del momento c'è per certo Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan, tra le protagoniste di Ballando con le Stelle, il format del sabato sera condotto su Rai 1 da Milly Carlucci. E nell'ultima puntata, Anna Lou si è lasciata andare, si è raccontata, si è confidata. "Ballando con le Stelle mi sta facendo molto bene, sono felice di tutto l'amore che sto ricevendo e ancora stento a crederci", ha ammesso, colpita e commossa dall'affetto che le dimostra il pubblico da quando fa parte del programma danzereccio di Viale Mazzini,

Prima di esibirsi nel tango insieme al suo maestro Nikita Perotti, Anna Lou ha inoltre raccontato una difficile esperienza personale, che in passato l'ha segnata profondamente e che ha dovuto affrontare svolgendo lavori socialmente utili. "Penso che questo programma sia arrivato in un momento giusto della mia vita, ne avevo bisogno perché sentivo la necessità di lasciarmi alle spalle la tanta negatività del passato", ha sottolineato.

Anna Lou, 23 anni, con molta sincerità ha ammesso: "Uno degli episodi che ricordo con più dolore è stato quando, da ragazzina, mentre tornavo da scuola, ero sull'autobus con le mie amiche e ho pensato bene di fare dei disegnini sui sedili e poi postare una storia sui social. Subito sono usciti i titoloni di giornale che parlavano di vandalismo e ho guadagnato tanti follower per una cosa sbagliata che avevo fatto. Mi attaccavano tutti, qualcuno mi ha anche scritto Ti avrebbero dovuto abortire. Cose che mi hanno fatto tanto soffrire". E non poteva essere altrimenti, perché si tratta di frasi aberranti.

Anna Lou ha dovuto affrontare le conseguenze di quell’errore, impegnandosi personalmente per rimediare, con i servizi sociali, appunto. "Ogni giorno, dopo scuola, andavo in un deposito a pulire gli autobus che erano stati vandalizzati. All'epoca, anche gli assistenti sociali mi dissero che una persona normale, ovvero figlia di due persone non famose, non avrebbe ricevuto lo stesso trattamento, anzi, tutto il contrario", ha aggiunto

Un'esperienza dolorosa, difficile da affrontare, che però ha funzionato e la ha aiutata a crescere e a riconoscere il valore della responsabilità. Oggi, grazie a Ballando con le Stelle, Anna Lou sembra finalmente pronta a voltare pagina e a riscoprire una nuova parte di sé, lasciandosi alle spalle i ricordi del passato. Anche perché il pubblico sta scoprendo una ragazza sincera, buona, genuina e profondamente rispettosa.

