Ballando, Alan Friedman eliminato sbrocca: "Bodyshaming! Non capisco il tuo italiano!"

A Ballando con le Stelle cala il sipario sulla parabola di Alan Friedman, al centro di polemiche e casi curiosi: è stato infatti eliminato nella puntata di sabato 2 novembre, in onda su Rai 1 e come sempre condotta da Milly Carlucci. Ma Friedman non ha preso bene l'eliminazione, tanto da prestarsi a un acceso scambio di battute con la giuria, in particolare la tensione era tra lui e la solita Selvaggia Lucarelli. La performance della coppia formata da Friedman e Giada Lini è stata oggetto di critiche nelle ultime settimane, soprattutto perché secondo molti mancava l'impegno.

Selvaggia Lucarelli ha rimarcato che Friedman, dopo un inizio promettente, sembra aver perso progressivamente il ritmo nel corso dello show. "Sembra che tu stia andando indietro. È come se tu volessi rientrare negli abiti che indossavi all’inizio del percorso, ma ormai non riesci più. È come se fossi ingrassato e volessi rientrare in una taglia non tua. Mi sembri un po’ perso e io quasi preferivo la versione macchietta. Mi sono annoiata", lo ha stroncato la blogger.

In difesa del giornalista è intervenuto Alberto Matano, che invece ha elogiato la versatilità dimostrata da Friedman nelle diverse serate. A quel punto, però. Friedman ha colto l’occasione per rispondere, sottolineando di aver accettato ogni sfida, portando sul palco diversi stili di ballo. Ha poi ribattuto all’osservazione di Selvaggia Lucarelli, accusandola di “bodyshaming” per la metafora degli abiti, attribuendo la questione a una possibile incomprensione linguistica: “Non capisco bene il tuo italiano,” ha aggiunto il giornalista.

A riportare serenità è stata la conduttrice Milly Carlucci, che ha elogiato il “profumo di saggezza” di Matano, suscitando un grande sorriso tra il pubblico e la giuria, smorzando così il clima di tensione.