Trump, Angela Azzaro sbrocca a L'aria che tira: "Posso dirlo? O ci deve piacere per forza?"

A L'Aria che Tira qualcuno è ancora in stato confusionale. La vittoria di Trump, diciamocelo, per la sinistra è stata una vera e propria mazzata. Opinionisti di peso del mondo progressista non ce la fanno a digerire il trionfo del tycoon. Tra questi troviamo Angela Azzaro, cronista di lungo corso, che di fatto davanti ai microfoni di David Parenzo non resiste e la spara grossa sfogandosi: "Ce lo dobbiamo far piacere per forza? Posso dire che continua a non piacermi anche se ha vinto?".

E ancora: "Se i colleghi di destra me lo consentono, posso dire che a me Trump continua a non piacere? Oppure ce lo dobbiamo far piacere per forza? Sembra che chi ha un'idea di mondo diversa non la possa esprimere". Insomma ormai siamo alla rosicata dichiarata e totale. Un po' come quella dello staff di Kamala Harris che un minuto dopo aver riconosciuto la vittoria di Donal Trump ha puntato il dito contro Joe Biden.

Le parole dello staff di Kamala sono state fin troppo chiare: "Ha avuto delle responsabilità in questa sconfitta", il tutto per accusarlo di essersi ritirato troppo tardi dalla competizione elettorale. Tesi poi ribadita, ad esempio, a Otto e Mezzo anche da Beppe Severgnini. L'impressione è che si sia ormai davanti all'elaborazione di un lutto: da un lato c'è chi urla, dall'altro c'è chi prova a cercare conforto nella rassegnazione.