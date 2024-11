4 di sera, Pietro Senaldi fa impazzire la sinistra: "Perché Trump ha vinto"

07 novembre 2024 a

Nonostante i giornaloni progressisti e i divi hollywoodiani, Donald Trump è riuscito a tornare alla Casa Bianca. E lo ha fatto nel migliore dei modi: surclassando la sua sfidante Kamala Harris sia per quanto riguarda i grandi elettori sia col voto popolare. Ma il tycoon nel suo discorso celebrativo della vittoria non ha voluto infierire sulla dem. L'obiettivo del repubblicano è riuscire a unire un Paese che, negli ultimi anni, ha perso la coesione sociale che lo ha sempre contraddistinto.

A 4 di sera, il talk show politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, Pietro Senaldi ha spiegato ai telespettatori i motivi che si celano dietro il trionfo del tycoon. "Penso che Donald Trump abbia vinto per tre ragioni essenzialmente - ha commentato il condirettore di Libero -. Perché l'America è cresciuta economicamente e le persone non hanno guadagnato. E allora l'americano medio si chiede: 'Ma chi è che mi ha fregato?'. E probabilmente ha detto che lo aveva fregato chi stava governando. Non certo chi è all'opposizione. Poi in effetti non è piaciuta la politica estera e la sicurezza. Questi - ha concluso - sono i semplici motivi".

"Attenzione a esagerare nell'attacco alla sinistra e nella rappresentazione di Trump come il paladino delle classi popolari perché lo è dal punto di vista elettorale - ha replicato Stefano Cappellini -. Lo hanno votato. Che poi faccia l'interesse delle classi popolari mi sembra tutta un'altra cosa. Spesso si abusa dell'allarme fascismo. Però qui va ricordata una cosa. Se c'è qualcuno negli Stati Uniti che non ha accettato il verdetto popolare negli ultimi anni - ha concluso - si chiama Donald Trump".