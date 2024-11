Che Tempo che fa, Fabio Fazio provoca Francesca Fagnani: "Sarà l'ultima puntata?"

11 novembre 2024 a

Francesca Fagnani super ospite di Che Tempo che fa, il salotto televisivo di Fabio Fazio in onda sul Nove. La conduttrice è stata invitata soprattutto per parlare della nuova stagione del suo programma di successo Belve. Il format non cambia: interviste spettacolari con personaggi molto conosciuti che si mettono a nudo, rispondendo anche alle domande che riguardano la loro sfera più intima. Come annunciato dalla stessa Fagnani, uno dei prossimi ospiti della sua trasmissione potrebbe essere Andrea Giambruno, ex compagno del premier Giorgia Meloni.

"Ho letto che verrebbe l'ex compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno. Ma quella è l'ultima puntata? O ce ne sono altre dopo?", ha domandato Fazio. "Evidentemente è l'ultima - ha replicato con ironia Fagnani -. Noi lo abbiamo invitato. Lui è contento e convinto di venire". "Perché tu hai cercato di dissuaderlo?", ha insistito con uno spiccato intento provocatorio il conduttore. "A Mediaset stanno dialogando su questo, quindi insomma speriamo di vederlo", ha precisato lei.

A quel punto, Fabio Fazio ha spiegato ai suoi telespettatori che l'espressione "dialogare" viene spesso utilizzata per mascherare quello che in realtà è un vero e proprio litigio. "Dialogando è una formula che in televisione si usa molto. Soprattutto quando c'è gente che litiga ferocemente - ha sottolineato il conduttore -. Però il fatto che voglia venire è interessante. È uno scossone per il governo". "É interessante, anche perché non ha mai parlato", ha chiosato lei.