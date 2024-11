L'aria che tira, la rivelazione di Pupi D'Angieri: "Cosa mi ha detto Trump su Meloni"

11 novembre 2024 a

A L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo, è intervenuto l'ambasciatore Pupi D'Angieri per parlare dell'elezione di Donald Trump a 47esimo presidente degli Stati uniti. The Donald è riuscito a racimolare un consenso notevole, che lo ha portato a conquistare la maggioranza assoluto di grandi elettori e pure la maggior parte del voto popolare. E in questo modo ha sconfitto la rivale democratica Kamala Harris.

Ma in tanti, soprattutto i giornaloni progressisti, sostengono che con il ritorno di Trump alla Casa Bianca l'Europa sarà più debole perché non avrà l'appoggio incondizionato degli Usa. Ma sarà davvero così? Cambierà anche il raporto con l'Italia e con il governo italiano? L'ambasciatore sembra avere le idee chiare. "Ho chiamato Trump l'altro ieri per complimentarmi - ha raccontato D'Argieri - Ho conosciuto Donald tanti anni fa e siamo diventati dei buoni conoscenti".

"Abbiamo parlato del ruolo dell'Italia. Trump ha grandissima stima del presidente del Consiglio Giorgia Meloni - ha rivelato l'ambasciatore -. Dice che è quella che ha più visione. Dobbiamo essere onesti. Chi è andata vicina a parlare con Elon Musk molto tempo prima è stata Giorgia Meloni. Anche se è stata criticata dalle televisioni italiane. Però ha avuto una grande visione. Adesso - ha concluso - bisognerà vedere l'Europa come la tratterà".