Susanna Ceccardi si presenta con questo cappellino? Parenzo non la prende bene: ko tecnico

"Su Twitter stanno già commentando il suo cappellino... Quella bandiera lì non è italiana...": David Parenzo lo ha detto a Susanna Ceccardi, europarlamentare della Lega, che era in collegamento con L'Aria che tira su La7. Quello indossato dalla Ceccardi era un cappello ungherese con su scritto "Make Europe Great Again" sulla falsariga del motto di Donald Trump negli Usa, "Make America Great Again".

"Me l'hanno regalato i colleghi ungheresi, sto facendo un po' di collezione", ha risposto l'eurodeputata. "La mia malizia è sempre ben riposta... - ha insistito il conduttore punzecchiando la sua ospite -. Mia cara lei però è una patriota italiana, non può mettersi la bandiera ungherese". E lei ha confermato: "Certamente, no mi piaceva solo il cappellino che mi hanno regalato, era un omaggio al regalo che mi hanno fatto questa mattina". Ma Parenzo è andato avanti col siparietto: "Sì capisco, però scivolone ungherese".

Nei giorni scorsi, l'eurodeputata leghista aveva commentato il trionfo del tycoon negli Usa dicendo: "È un risultato che, per chi come me è andato in America in varie missioni negli ultimi anni, era molto atteso. Speriamo che la vittoria di Trump porti a una nuova cooperazione e favorisca una nuova visione di pace a livello internazionale".

