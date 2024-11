Beppe Severgnini, la folle profezia su Meloni e Trump: "Li cercherà uno a uno, comincia dall'Italia"

14 novembre 2024 a

a

a

A Otto e Mezzo, nella puntata andata in onda questa sera, giovedì 14 novembre, tra i vari temi trattati c'è anche quello delle recenti elezioni Usa. Beppe Severgnini, tra gli ospiti in collegamento, parla del ritorno del tycoon alla Casa Bianca: "Io vi dico una cosa, Trump cercherà di fare un gioco con l'Europa. Cercherà il dividi et impera in Europa. Vuole andarli a prendere uno per uno e metterli uno contro l'altro", è la premessa.



Poi la folle profezia: "Musk o non Musk, vedrete che Trump comincerà dall'Italia. Lui vuole una Meloni, come ha detto Bannon, come quella di qualche anno fa, contro l'Europa. Solo così il premier potrà allinerasi alla nuova amministrazione americana che sostituirà Biden", spiega Severgnini. Ma a replicare, beffa delle beffe, c'è Marco Travaglio: "Beh in realtà Steve Bannon è stato scaricato da Trump già anni fa...". Ma a poco è servita la precisazione di Travaglio. Del resto ora il gioco dei progressisti e degli opinionisti è quello di parlare di fratture, di frizioni, tra Giorgia Meloni e Trump. La realtà è esattamente opposta: Meloni, come hanno sostenuto autorevoli commentatori negli ultimi giorni, sarà il ponte di Washington con l'Europa...