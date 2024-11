Lilli Gruber, lo scontro con Matteo Salvini fa volare Otto e Mezzo: è boom di ascolti

Klaus Davi 16 novembre 2024 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Otto e mezzo” / La7)

A più di vent’anni dal suo debutto, Otto e mezzo conferma la sua ottima salute e continua a macinare numeri sia in termini quantitativi che qualitativi. La puntata di mercoledì sera, con Matteo Salvini, ha tenuto la media del 9% di share sfiorando i 2 milioni di spettatori. Ma Lilli Gruber fa ragguardevoli risultati anche sui social e in streaming visto che - secondo gli analisti di OmnicomMediaGroup- il suo è il talk più seguito sui device. Il match tra la conduttrice e il segretario leghista, molto incentrato sulle dichiarazioni di Elon Musk contro i giudici, ha avuto forti riscontri anche sul web. Fendenti verso il politico di centrodestra non sono mancati (con il supporto di un Michele Santoro particolarmente livoroso) ma Salvini si è destreggiato alla grande, calcando molto sul tema della magistratura ideologizzata. Dato che tutti i sondaggi segnalano un percepito generale problematico del sistema giudiziario italiano, ci sta anche qualche calcolo elettorale da parte dell’ospite.Picchi del 10% quando la Gruber ha polemizzato con il vice premier sul tema delle fake news e ha fatto presa anche il duello con Santoro sul tema Ucraina. L’esito ha fatto felici tutti: la Gruber che rimarca la centralità del suo talk nello scenario politico, Salvini che sfrutta l’occasione per ribadire il suo legame con Trump, La7 che festeggia una stagione da incorniciare.