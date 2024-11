L'Eredità, Marco Liorni terrorizzato da Christian: "Ora tira su il piede", un caso su Rai 1

17 novembre 2024 a

a

a

Una puntata per certi versi indimenticabile, quella de L'Eredità di sabato 16 novembre. Siamo ovviamente su Rai 1, nello studio di Marco Liorni, al game-show campione di ascolti in cui ci si gioca tutto sulle parole. Una puntata segnata dalla strepitosa performance di Christian, il campione in carica, che ha portato a casa il montepremi pieno alla Ghigliottina: ben 160mila euro in gettoni d'oro.

Protagonisti del Triello sono stati Margherita, Mattia e Christian. Margherita ha aperto la sfida con la prima domanda "pigliatutto", decidendo di colpire Mattia. Tuttavia, un errore nella risposta ha ribaltato la situazione: Mattia si è aggiudicato metà della sua eredità, salendo a 50mila euro, al pari di Christian, mentre Margherita è rimasta a 40mila. Una situazione che, come si è visto dalla sua reazione, non ha preso affatto bene.

La seconda domanda "pigliatutto" ha visto Mattia puntare su Christian. Indovinando la risposta, Mattia ha sottratto l’intera eredità dell’avversario, portandolo a quota zero. Christian ha però trovato riscatto rispondendo correttamente all’ultima domanda da 50mila euro, guadagnandosi l’accesso ai 100 secondi insieme a Mattia, con un montepremi complessivo di 160mila euro. Margherita, con i suoi 40mila euro, ha dovuto abbandonare la gara, con la speranza di rifarsi nella puntata successiva.

Dunque il duello decisivo, quello dei 100 secondi. Una sfida, quella tra Christian e Mattia, che è stata serrata, avvincente. Ma una domanda sulla “miscela robusta” si è rivelata decisiva. Mattia, in difficoltà sul gong, ha lasciato spazio a Christian, che ha risposto correttamente, guadagnandosi l’accesso alla Ghigliottina, il gioco finale dove, in caso di risposta corretta, si può portare a casa il montepremi. Il punto è che Christian ha portato a casa il montepremi intatto, l'intera cifra con cui si era presentato all'atto finale, senza neppure un dimezzamento.

L'Eredità, "non significa un ca**o": la ghigliottina scatena il caos | Guarda

L'implacabile Christian ha affrontato la Ghigliottina dimostrando profonda lucidità e intuizione. Le parole-indizio erano: Piede, Sguardo, Diretto, Aprire e Tiro. Basandosi sul tema del calcio, Christian ha puntato tutto su “sinistro”, scelta che si è rivelata quella corretta, azzeccata, e vincente. Marco Liorni ha sottolineato il momento con entusiasmo: “Lui ha scelto bene, montepremi pieno! 160mila euro!”. Con i guadagni del giorno precedente, Christian ha raggiunto un totale di 205mila euro. Al termine, Liorni ha scherzato con il campione, invitandolo a “Tirare su il piede sinistro” tra gli applausi del pubblico. Già, se prosegue in questo modo, Christian finirà con lo svuotare le casse della Rai.

In parallelo, come sempre e più di sempre, sul social X il popolo de L'Eredità commentava in presa reale quanto si vedeva sul piccolo schermo, il tutto tra battute, ironie taglienti, sfottò e le immancabili polemiche. “Dovrebbero obbligarlo a comprarsi 100 DVD de Il mio piede sinistro!”, commentava un utente. Poi i consueti commenti sulla difficoltà delle domande, che sarebbero a detta di qualcuno troppo semplici: “Quest’anno la Rai sta regalando soldi a gogo’”. Per fortuna qualcuno ha anche tributato a Christian un doveroso elogio: “Bravo!!! Ma il film deve vederlo!”. Cala il sipario, in attesa della prossima puntata.