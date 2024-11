L'Eredità, "perché la fai lunga?". Christian campione, fulminato Marco Liorni: alta tensione su Rai 1

18 novembre 2024 a

Anche oggi si accendono i riflettori sullo studio de L'Eredità, il gioco delle parole e delle successioni, il format campione di ascolti condotto da Marco Liorni su Rai 1. E nella puntata di lunedì 18 novembre, la 23esima di questa stagione, il campione in carica è Mattia. E come ogni sera sette concorrenti si sfidano nei consueti sei giochi a eliminazione, culminando nella sfida finale della Ghigliottina.

Riflettori sono puntati sul campione in carica, che ha dimostrato di saperci fare, e sul premio della Ghigliottina. Nella puntata precedente, Mattia aveva debuttato come nuovo campione, pur senza vincita: non è riuscito a indovinare la parola corretta, mercato.

Nel Triello di questa sera si sono affrontati Mattia S., Christian - il super-campione che ha fatto incetta di premi e soldi in poche puntate - e Mattia, con i primi due qualificati per i Cento secondi. Dopo una sfida serrata, è Christian - il campione che sta catalizzando le attenzioni di tutti i fan della trasmissione - a ri-conquistare il diritto di tornare alla Ghigliottina per la terza volta, giocandosi un montepremi di 100mila euro.

Le parole indizio di questa serata sono state: mettere, ponteggio, romana, oro, farmacista. Dopo aver dimezzato due volte, Christian si è ritrovato con 47.500 euro e ha scritto la parola tenda. Tuttavia, il termine corretto era bilancia.

"Ora tira su il piede...": Marco Liorni è terrorizzato da Christian, un caso a L'Eredità

Un finale amaro per Christian, che avrà comunque l’occasione di rifarsi nella puntata di domani, martedì 19 novembre. E che ha già messo fieno in cascina, oltre 250mila euro in gettoni d'oro Riuscirà a trovare la parola giusta e aggiudicarsi finalmente il montepremi? Lo scopriremo nel prossimo appuntamento con L’Eredità.

Nel frattempo, come ogni sera, su X montavano le polemiche per quanto visto in studio. Dito puntato contro la Ghigliottina: "Parola discutibile stasera", commentava Valerio con pacatezza. Rita se la prendeva con Liorni, che si dilungava nelle spiegazioni prima di rivelare se la soluzione di Christian era quella corretta oppure no: "Perché la fa tanto lunga, non ha indovinato". Quindi le contestazioni "tecniche" di Gabry: "Per me è croce, ma dovevano mettere farmacia e non farmacista". E, in effetti, non ha tutti i torti. Ma ce n'è anche per il campione: "Christian negli ultimi minuti di questa trasmissione è dotato di un mix di cu*** e bravura difficilmente battibile", tuonava Paolo. Cala il sipario, in attesa della prossima puntata e della prossima polemica.