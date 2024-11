Boss in incognito, come si è travestito il capo di Megic Pizza: un trionfo

Klaus Davi 21 novembre 2024 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Boss in incognito 2)

Basato sul format britannico Undercover Boss, il docu-reality Boss in incognito, partito in Italia nel 2014 e giunto alla 10a edizione, si è fatto progressivamente largo nei palinsesti Rai fidelizzando un pubblico ampliatosi negli anni. Lunedì sera, pur andando in onda con una replica del giugno 2022 e nonostante la forte concorrenza, il programma ha segnato 1.126.000 spettatori col 6.8% di share e picchi vicini al 10%.

Il capo di turno, in questo caso Gerardo Acampora, fondatore della goriziana Megic Pizza, che esporta pizze artigianali in tutto il mondo, si traveste da nuovo dipendente e interagisce con alcuni suoi lavoratori facendosi spiegare come svolgere il lavoro e allo stesso tempo informandosi sulla loro vita privata. In gergo pubblicitario si chiama product placement solo che qui a essere posti in gioco sono i dipendenti dei quali si vogliono misurare affidabilità, impegno e dedizione.

Tg5, Cina attacca Taiwan: la simulazione della guerra fa schizzare lo share

A prendere il sopravvento poi sono le storie delle persone, come quella di una donna che sta portando avanti la famiglia da sola o di un immigrato che prova a integrarsi grazie al lavoro. Dal reality di Rai 2 sono passati MSC Crociere, Zoomarine, Birra Peroni, Riva 1920, Cinecittà World e molti altri. Più che la leadership a rendere simpatico un capo sono autoironia e sensibilità, lezione che i boss aziendali hanno ricavato da questa esperienza.