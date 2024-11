Rai 1, sorprese d'Egitto: lo specialone sul museo sfonda, uno share da record

Klaus Davi 23 novembre 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Tg1 sul museo Egizio)

La cultura non solo “fa mangiare” ma fa pure audience. La prova ce la fornisce la “Cassazione” dei pubblicitari che sforna ogni giorno migliaia di dati inappellabili. E quello snocciolato ieri mattina puntualmente alle dieci fa ben sperare. Lo Speciale del Tg1 sulla visita del Presidente Mattarella in occasione del bicentenario del Museo Egizio di Torino, in onda mercoledì su Rai 1 dalle 11:40 alle 12:40, è stato visto da 1.106.000 spettatori col 13.62% di share.

Per farsi un’idea in quella fascia di solito si apparecchiano programmi come Forum, È sempre mezzogiorno della Clerici (partito in ritardo per far spazio appunto allo Speciale), I fatti vostri su Rai 2. Quindi chapeau! Il celebre museo è un’istituzione internazionale, il più antico a livello mondiale interamente dedicato agli antichi Egizi.

I giornalisti Senio Bonini e Nadia Zicoschi, insieme al curatore del museo Paolo Del Vesco, ci hanno accompagnato attraverso immagini suggestive delle sale e delle collezioni fino all’arrivo del Presidente della Repubblica, anticipato da un’intervista al Ministro della Cultura Alessandro Giuli, anch’egli presente per questa importante ricorrenza. Un buon segno per il nostro sistema museale, per la nostra cultura ma anche per lo stesso neoministro Giuli che si sta concentrando solo sulla sua non facile mission.