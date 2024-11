Verissimo, Enzo Paolo Turchi: "Mi è successa una cosa gravissima, non lo sa neanche Carmen"

24 novembre 2024 a

"Mi è successa una cosa gravissima che non sa neanche Carmen, non lo sa nessuno, lo so solo io e non posso dirlo perché ho una figlia, Maria, e le conseguenze sarebbero gravi per tutti": Enzo Paolo Turchi ha sconvolto lo studio diVerissimo, ospite di Silvia Toffanin su Canale 5. Il ballerino ed ex concorrente del Grande fratello ha rivelato di non aver vissuto un'infanzia serena. Di questo ha parlato qualche volta anche all'interno della casa di Cinecittà. E proprio questo suo aprirsi gli ha fatto presumere, a un certo punto del suo percorso, che sua moglie Carmen Russo potesse essersi stufata di lui.

"Avevo paura che lei si potesse stufare di me, per come sono, come ero nella casa, avvilito per la mia infanzia - ha spiegato Enzo Paolo Turchi -. Io ho detto solo il 20% di quello che è stata la mia vita. Tante cose non le dirò mai perché non avrebbe senso farlo ora". Tornando alla sua infanzia, ha rivelato: "Non avevamo soldi, vivevamo nei Quartieri Spagnoli. Avevo 8 anni e dovevo lavorare, facevo le pulizie per comprarmi un panino. Era il dopoguerra non era come oggi. Andavo a scuola ma non era come potete immaginare, eravamo pochi e stavamo seduti sulle cassette della frutta. Andavamo a scuola perché i soldati americani ci davano da mangiare".

Parlando infine della figlia Maria, in preda a una forte commozione ha detto: "Io voglio starle vicino per darle tutto l'affetto che non ho avuto io. Il sogno che posso avere adesso non lo posso realizzare: vorrei vedere mia figlia grande, ma sono vecchio". Turchi ha raccontato di essere diventato padre a 63 anni, dopo dieci anni passati a provare ad avere un figlio. "Se tornassi indietro lo farei molto prima, perché altrimenti si soffre tanto", ha confessato.