Ballando, l'accusa pesantissima a Madonia: "Andava eliminato per direttissima"

Angelo Madonia non è più un concorrente di Ballando con le stelle, il popolarissimo show condotto da Milly Carducci. E, di conseguenza, Federica Pellegrini da sabato 30 novembre dovrà trovarsi un nuovo partner: ballerà infatti con Samuel Peron. Ma qualcuno lo aveva anticipato. Nello studio di Caterina Balivo, Guillermo Mariotto aveva spiegato il suo punto di vista, facendo notare che in passato ciò che è accaduto a Madonia non sarebbe successo. Il tutto prima che la Rai prendesse la sua decisione.

“Ai miei tempi le cose erano più rigide. Quando iniziò Ballando con le Stelle c’era l’eliminazione in direttissima per aver commesso un peccato quasi mortale. Adesso i tempi sono cambiati. Io avrei eliminato per direttissima Angelo Madonia. Sì, io l’avrei eliminato subito nel momento”, ha dichiarato il giudice a Caterina Balivo.

Nello studio della Balivo si era parlato a lungo dell'atteggiamento di Madonia. E avevano mostrato perfino un video dove Milly Carducci che per la prima volta si era sbilanciata, rimproverando l’atteggiamento del concorrente. Che il motivo principale sia la voglia di Federica Pellegrini di vivere in un clima decisamente diverso, è cosa chiara a tutti, e che la battuta della Lucarelli, conti un 1% rispetto al resto, è altrettanto evidente.