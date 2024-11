Mario Giordano banana in mano, "come ci stanno fregando": mai così scatenato

Roberto Tortora 28 novembre 2024 a

In Polvere di stelle, film del 1973 Alberto Sordi e Monica Vitti sono i protagonisti, lei una soubrette d’avanspettacolo, lui capocomico. Insieme cantano e ballano un motivo che diverrà cult: “Ma ‘ndo vai (se la banana non ce l’hai)”.

Per quella performance, sicuramente, i due attori saranno stati pagati, in valuta dell’epoca, con un compenso notevole. Difficilmente, però, saranno riusciti ad ottenere 12 miliardi di lire, tradotto in euro 6 milioni di euro, che, invece, è la cifra (per la precisione 6,24 milioni) per la quale è stata venduta all’asta da Sotheby’s l’opera Comedian, cioè la banana attaccata ad un muro bianco con un nastro adesivo grigio di Maurizio Cattelan.

Già, 6 milioni di euro, un’enormità. Ma com’è possibile che un semplice frutto, che al mercato costa supera di poco i 30 centesimi, all’improvviso valga milioni e milioni di euro? Ne è scioccato anche Mario Giordano a Fuori dal Coro, programma di approfondimento dei temi d’attualità e politica di Rete 4, al punto da farci un siparietto tra il serio ed il grottesco, in cui dialoga con il regista e dice: “Lo sai Marco quanto vale una banana? 6 milioni di euro, come non ci credi? Falla vedere, dai, eccola qui 6 milioni di euro! La banana di Cattelan, venduta all'asta, per 6 milioni di euro. Cos'ha di meno la mia? Ah già c'ha di meno il nastro adesivo, va bene Marco ce la metto anche io, tac, nastro adesivo. Adesso vale 6 milioni di euro anche la mia banana? Può valere 6 milioni di euro?".

"Io ho l'impressione, Marco, che ci freghino con i soldi, ci fregano con i soldi!". Oltretutto, infatti, per far sì che l’opera resti viva, la banana ha bisogno di essere sostituita periodicamente, perché, in quanto frutto, tende a marcire dopo pochi giorni se non viene consumata. Quindi, sì, possiamo concordare con Giordano, qui c’è qualcuno che ci frega. E si intasca bei soldi.