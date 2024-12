Ballando, cosa c'è davvero dietro l'abbandono di Guillermo Mariotto: ora rischia grosso

01 dicembre 2024 a

Un'altra puntata pazzesca, per Ballando con le Stelle, ormai una sorta di thriller, tra polemiche e colpi di scena. La puntata è quella andata in onda su Rai 1 sabato 30 novembre, alla conduzione l'inossidabile Milly Carlucci. Polemiche, come sempre, sulle performance. Ma il caso della puntata è stata la sparizione di Guillermo Mariotto, il giudice che poco prima della mezzanotte e mezza ha abbandonato lo studio senza poi tornarci più. Caso misterioso su cui i social, i telespettatori e la stessa Carlucci si interrogano.

Nel corso della serata, come detto, la conduttrice ha annunciato l’assenza improvvisa del giudice, spiegando che Mariotto aveva lasciato il teatro, forse perché “si sentiva poco bene”. Tuttavia, stando a quel che trapela la storia sarebbe profondamente diversa. La serata ha visto come ballerina per una notte Amanda Lear, il cui arrivo ha scatenato momenti di tensione. Durante un intervento, Mariotto ha chiesto a Giancarlo De Andreis, uno degli autori del programma: “Posso parlare?”, aggiungendo poi un “scusate tutti” che ha sorpreso il pubblico. Questo atteggiamento, fatto di continue richieste e frecciate, è proseguito per tutta la puntata. Fino a quando semplicemente è sparito, se ne è andato.

I social sono esplosi con ipotesi e speculazioni. Alcuni sostengono che il giudice sia stato ripreso per i suoi comportamenti sopra le righe nelle ultime settimane. A destare curiosità è stata anche uno scambio con Milly Carlucci, alla quale si è rivolto chiamandola formalmente “Signora Carlucci”. Per di più, durante la serata, Mariotto ha scritto i suoi giudizi su un foglio di carta, leggendo le valutazioni in tono solenne, con fare evidentemente provocatorio.

Poi, il colpo di scena: dopo aver salutato Amanda Lear, Mariotto ha lasciato il teatro, avvolto in un boa di struzzo giallo. Quindi si è allontanato proprio con Amanda Lear. Selvaggia Lucarelli ha immortalato la scena con il suo smartphone, filmando l’addio del giudice. Nei video si sente Lucarelli dire “vieni qua”, a cui Mariotto risponde con un enigmatico “mi dispiace”. La registrazione si conclude con Selvaggia che afferma: “Non so se torna”.

Dietro le quinte, secondo quanto riferito dal giornalista Domenico Marocchi, Mariotto avrebbe continuato a parlare con Amanda Lear e il suo team di ballerini. Ora la domanda che tutti si pongono è: quale sarà il destino di Guillermo Mariotto? La Rai interverrà con un comunicato per prendere le distanze dai suoi comportamenti, considerando che la sua assenza ha causato un’assegnazione incompleta dei voti durante la gara? O tutto verrà perdonato e dimenticato? O, ancora, era tutto previsto?