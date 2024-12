Fuori dal Coro, Emmanuel: "Vogliamo davvero difendere chi non si ferma ad un posto di blocco?"

Roberto Tortora 05 dicembre 2024 a

a

a

La tragica morte del giovane Ramy Elgaml ha scatenato molte polemiche. La moto, guidata da un tunisino 22enne senza patente, si è schiantata contro un muro e per Ramy, che il prossimo 17 Dicembre avrebbe compiuto 20 anni, l’impatto è stato devastante. Di questo si parla a “Fuori Dal Coro”, programma di attualità e approfondimento condotto da Mario Giordano ogni mercoledì in prima serata su Rete4.



Emmanuel, nato in Ghana e residente in Italia, vive onestamente e non ci sta a recitare la retorica del buonismo e, salito sul pulpito di Fuori Dal Coro, lancia un messaggio forte: “Se chiedete giustizia per Ramy, allora chiedo giustizia per tutte quelle persone che si fanno il mazzo dalla mattina alla sera per vivere onestamente in questa società e che vedono i loro sforzi vanificati da fannulloni che non c'han voglia di far nulla se non di fare danni. Sono il primo ad essere dispiaciuto per una vita spezzata, ma la colpa è di chi si è messo alla guida di uno scooter di grossa cilindrata senza patente e di chi ha deciso di seguirlo di sua spontanea volontà. Vogliamo seriamente difendere chi non si ferma ad un posto di blocco violando la legge nuovamente come fosse un gioco? Se questa è la società in cui devo far crescere i miei figli, io mi rifiuto”.

Corvetto, alla fiaccolata per il Pd finisce malissimo: rivolta contro la sinistra

Su X diverse le reazioni favorevoli, anche se c’è chi ne approfitta per bacchettare un altro volto dei talk di Rete4, come Paolo Del Debbio, e scrive: “Questi sono gli immigrati a cui va data parola e visibilità, esempio di integrazione perfettamente riuscito, e non ai maranza che puntualmente ospiti nei tuoi talk show!!”. C’è chi, invece, si limita a commentare i fatti: “Ce ne sono molti come lui, ma bastano pochi che hanno scelto di fare i delinquenti che tutta la categoria viene messa in cattiva luce, il governo dovrebbe poter rimpatriare tutti gli immigrati illegali che non hanno un lavoro e fermare l'immigrazione illegale”.

Video su questo argomento Corvetto, per la consigliera Pd finisce male: contestata dagli amici di Ramy