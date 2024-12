Sanremo, addio Rai? Pier Silvio Berlusconi prende posizione: la lezione dell'ad Mediaset

12 dicembre 2024 a

Sanremo a Mediaset? "Vedremo". A dirlo è Pier Silvio Berlusconi che commenta la sentenza del Tar della Liguria. Quest'ultima ha giudicato illegittimo l'affidamento diretto alla Rai aprendo nuovi scenari. "Io penso - premette l'ad del Biscione - che Sanremo sia un pezzo di Rai, ma allo stesso tempo che la Rai sia il vero motore e la vera forza del Festival di Sanremo. Quindi da italiano mi auguro che Sanremo rimanga in Rai, punto. Quello che succederà vedremo".

Durante un incontro con la stampa a Cologno Monzese, Berlusconi preferisce la cautela: "Mi sembra che la situazione sia davvero ancora troppo fumosa per poter esprimere un giudizio". Lo stesso imprenditore non nega di non aver ancora capito cosa stia succedendo. Più nel dettaglio, la sentenza prevede che dal 2026 si dovrà procedere all'affidamento del Festival con una gara aperta agli operatori del settore.

"Se mai un domani dovesse essere sul mercato veramente un oggetto da considerare in ottica commerciale - aggiunge -, lo valuteremo con l'atteggiamento giusto che è quello di un'azienda commerciale che valuta costi e ricavi. Ma a oggi non mi pongo nemmeno la domanda: per me è un pezzo di Rai importantissimo". Al momento, comunque, "non mi pongo la domanda: penso che riguardo a certi ambiti sia necessario essere rispettosi".