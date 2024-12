Tagadà, Augusta Montaruli smonta la sinistra: "Nessun nemico, voi ci demonizzate"

16 dicembre 2024 a

Avversari sì, "nemici" mai. Ad Atreju, la festa organizzata da Fratelli d'Italia, sono intervenute diverse personalità proveniente dal mondo della politica, del giornalismo e dello spettacolo. Senza escludere - o demonizzare - una parte. Anche esponenti di sinistra hanno avuto la possibilità di parlare al pubblico presente al Circo Massimo, dialogando con i vari ospiti presenti sul palco. In fondo Atreju è stata proprio questo: un'occasione di dialogo tra idee anche molto diverse tra loro.

Ma la sinistra continua con il solito giochino. Ora sulla ghigliottina mediatica è finita Giorgia Meloni per aver citato durante il suo discorso conclusivo Landini, Schlein e Prodi. A Tagadà, il talk show politico di La7 condotto da Tiziana Panella, è stato chiesto ad Augusta Montaruli come considera i vari esponenti di sinistra sopra citati. "Intanto sono avversari, che alternativamente abbiamo anche invitato alcuni di quelli che lei ha citato nelle varie edizioni di Atreju - la sua risposta -. Questo perché Atreju è fondata innanzitutto sul confronto rispetto all'altro. Tanto che in questa edizione sono stati invitate persone anche del mondo della cultura, piuttosto che del mondo della politica. Molto distanti dalle nostre idee, per confrontarci appunto. Come, per esempio, lo stesso Giuseppe Conte che non si può certo ascrivere alla compagine di governo. Anzi, è uno dei leader dell'opposizione".

La Montaruli ha poi ricordato che è proprio la sinistra a demonizzare in tv in piazza gli esponenti di destra e del governo Meloni. "Poi se da parte di qualcuno dell'opposizione, noi veniamo trattati come nemici e sempre demonizzati creando un racconto su di noi che Atreju ogni anno smentisce, questo è un dato di fatto", ha concluso.