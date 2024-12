Striscia la Notizia, l'appello di Teo Mammucari alla Fagnani: "Puoi dirlo al pubblico?"

16 dicembre 2024 a

a

a

Quell'uscita di scena di Teo Mammucari ha fatto molto discutere. E ha scatenato delle conseguenze mediatiche non indifferenti. Il conduttore, intervistato dalla Lucarelli, ha ammesso di non stare attraversando un bel periodo e di assumere uno psicofarmaco, il Lexotan. Francesca Fagnani, invece, ha deciso comunque di mandare in onda quel piccolo segmento di trasmissione. E - buon per lei - per giorni non si è parlato d'altro. Ottima pubblicità per Belve.

Ora però Teo Mammucari ci tiene a far trapelare anche la sua versione dei fatti. Raggiunto da Striscia la Notizia, il conduttore ha dichiarato: "Quando sono uscito e lei ha detto 'È la prima volta che succede' e io ho risposto 'È anche l’ultima', ho fatto tutto il corridoio, sono arrivato davanti ai camerini e solo lì – a mio fratello Sandro che mi diceva 'Stai tranquillo, ti ha aggredito e hai reagito' – ho risposto 'Ma cosa sono queste cose? Ma vaffanculo'".

"Cosa mi ha stupito dopo il comportamento inaccettabile in studio": Fagnani inchioda (ancora) Mammucari

"Era passato almeno un minuto dalla mia uscita dallo studio. Questa è la cosa che mi ha dato davvero fastidio: perché prendere quel 'vaffa' e montarlo come se io lo avessi pronunciato quando mi sono girato di spalle in studio? È normale che Noemi, la Bertè e tutta l’Italia mi abbiano dato dell’ignorante e del cafone, come ha fatto anche il pubblico. Non sapevano. Perché prendere quel fuorionda e metterlo lì?", ha chiesto Mammucari, che ha chiuso lanciando un appello a Fagnani: "Francesca, puoi dire al pubblico che quel 'vaffa' non l’ho mai detto in quello studio?".