Striscia la Notizia, tornano Greggio e Iacchetti? Clamoroso a Mediaset: cosa sta succedendo

Ezio Greggio è il volto storico forse più storico di tutti di Striscia la Notizia, presente fin dalla primissima puntata andata in onda il 7 novembre 1988. Al suo fianco, l’inseparabile Enzo Iacchetti con cui, dal 1994 al 2024, ha condiviso la conduzione di oltre 4mila episodi del celebre tg satirico ideato da Antonio Ricci e trasmesso su Canale 5. E sulla coppia, oltre che sull'analisi degli ascolti, si è speso Italia Oggi con un lungo e approfondito articolo.

Si parte da una considerazione: negli anni, la presenza di Greggio a Striscia ha subito però una graduale riduzione. Fino alla stagione 2012-2013, il conduttore era presente in video per circa sei mesi, da settembre a marzo, alternandosi tra il collega Iacchetti, Michelle Hunziker e altri partner. Dal 2013-2014, però, la sua partecipazione si è ridotta a quattro mesi; dal 2017-2018 è scesa a poco più di tre mesi e, a partire dalla stagione 2021-2022, si è fermata a soli due mesi. Anche quest’anno, nella stagione 2024-2025, Greggio condurrà il programma con Iacchetti per un periodo limitato: dal 9 dicembre all’8 febbraio 2025.

In questi ultimi mesi un tema è stato il calo degli ascolti per Striscia la Notizia, di cui ha parlato anche Pier Silvio Berlusconi, ad Mediaset, nell'incontro con la stampa per Natale. Il boss del Biscione ha anche aperto, nel futuro, a una possibile alternanza tra Striscia e altri programmi. Una lieve flessione in termini di share, per inciso, si registra ormai da qualche anno (e Striscia, di primavere, ne ha quasi 40).Già dalla stagione 2010-2011, infatti, lo share medio era sceso al 21%, per poi passare ulteriormente al 18% nel 2015-2016. Nel corso del 2023-2024, il dato si è assestato al 15%, mentre attualmente, da fine settembre 2024 a oggi, si attesta intorno al 13,5 per cento.

Dunque, perché si parla di Greggio? Ecco, perché come ha messo in evidenza Italia Oggi, l'andamento delle ultime puntate tel tiggì satirico svela qualcosa di notiziabile. Dopo l’attesissimo ritorno del duo il 9 dicembre, che ha segnato un 15,43% di share, i dati successivi hanno mostrato alcune oscillazioni: il 10 dicembre Striscia è scesa al 14,5%, per risalire al 14,6% l’11 dicembre e poi calare nuovamente al 13,6% il 12 dicembre. Tuttavia, il venerdì 13 dicembre il programma ha segnato una risalita al 15,7%, crescendo ulteriormente al 15,8% il 14 dicembre.

Numeri che tratteggiano un risultato complessivo migliore rispetto all'attuale media di Striscia. Insomma, la coppia Greggio-Iacchetti funziona ancora, eccome. Infine, dettaglio di non poco conto, l'ad Pier Silvio Berlusconi stima molto il duo. Non a caso, aveva ricordato: "Col cambio di conduzione e con l’arrivo di Greggio e Iacchetti, Striscia è risalita negli ascolto". D'altronde Greggio e Iacchetti sono la storia incarnata di quel programma.