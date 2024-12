Open Arms, Camps non va a Il cavallo e la torre. Damilano apre la puntata con una sola parola

21 dicembre 2024 a

a

a



Venerdì pomeriggio, ore 14.55: le agenzie di stampa iniziano a lanciare le anticipazioni su Il cavallo e la torre, il programma di approfondimento di access prime time di Rai 3. "Sarà Oscar Camps, fondatore della ong spagnola Open Arms, l'ospite di Marco Damilano". La striscia di 15 minuti, come prevedibile, è tutta dedicata al processo palermitano contro Matteo Salvini.

Le cose però non sono andate come speravano a sinistra, né nell'aula-bunker del carcere Pagliarelli né fuori. Dentro, Salvini è stato assolto perché "il fatto non sussiste". E pensare che l'accusa per lui avevano chiesto 6 anni di carcere con l'accusa di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio perché quando era ministro degli Interni nel governo gialloverde Conte 1, nell'agosto del 2019, aveva impedito lo sbarco ai 147 migranti soccorsi in mare dalla nave della ong spagnola.

Orgoglio, selfie, tensione e poi le lacrime: Salvini in tribunale, cronaca di una giornata storica

Forse per la delusione, forse perché la sentenza è slittata di un'ora e mezza abbondante, sta di fatto che alla fine Camps da Damilano non c'è andato. L'attivista pro-migranti era in aula e lo stesso imputato gli ha riservato dopo l'assoluzione una battuta che sa di rivincita: "Pensava di usare i migranti per fare politica" e invece "ha perso e torna in Spagna con le mani in saccoccia", le parole di Salvini.

Camps ha evitato di andare in tv. Damilano, visibilmente abbacchiato, ha iniziato la trasmissione con una sola parola prima della sigla iniziale: "Assolto". Clima decisamente funereo, anche per le concomitanti notizie provenienti dal mercatino di Natale di Magdeburgo.

"Torna in Spagna con le mani in saccoccia". Salvini spiana Camps e mister Open Arms perde la testa fuori dal Tribunale