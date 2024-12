Che tempo che fa, disastro-Giucas Casella: "Uno, due, tre...", blackout da Fabio Fazio

Roberto Tortora 23 dicembre 2024 a

a

a

Più che un mago dell’ipnosi, ormai, Giucas Casella sta diventando un professionista delle catastrofi televisive. Soprattutto nello studio di Che Tempo Che Fa sul Nove, programma di intrattenimento condotto da Fabio Fazio che, come sempre, conclude la sua serata con il mega-tavolo ricolmo di ospiti, a suon di gag e risate. Se in una puntata precedente il buon Giucas era rovinosamente caduto a terra a causa di uno sgabello che gli era andato di traverso, questa volta il mago di Termini Imerese, all’anagrafe Giuseppe Casella Mariolo, ha fatto di peggio.

Gli è stato chiesto di accendere l’albero di Natale con la sola forza della mente e Giucas non si è tirato indietro, esclamando la sua formula: “Guardami, silenzio, guardami, guardami e ascoltami attentamente. Conterò da 1 fino a 3 e al 3 ti accenderai. 1, 2, 3... bùm… esperimento riuscito eeeeee". L’albero si accende magicamente, ma… tutto lo studio va in blackout, lasciando gli ospiti al buio! Fazio esclama: “Si, si è acceso l'albero, ma si spento tutto lo studio. Fai riapparire la luce dai su!”. Casella allora ci riprova: “Vado… 1,2,3 Change, Change, Change, riaccenditi!”. E bàm, lo studio si riaccende di colpo, per lo stupore di Fazio: “Pelle d'oca, però si è un po' montato la testa adesso”. Ilarità generale per quella che è stata l’ultima puntata dell’anno, prima della pausa natalizia.

Ad un certo punto, poi, è scattato il karaoke con Simona Ventura, Alessia Marcuzzi, Bianca Guaccero (vincitrice di Ballando Con Le Stelle), il Malgioglio imitato da Max Giusti, i Ricchi & Poveri e gli altri ospiti, tutti insieme hanno cantato la hit “Sarà perché ti amo”. Alla fine, la solita rubrica di Nino Frassica, come sempre, non ha risparmiato nessuno e la vittima di turno è stata Flavia Vento, di recente attaccata da Mammucari a Belve nel corso della sua breve e altrettanto rovinosa intervista. Frassica dà la notizia: "Flavia Vento indignata: 'non capisco perché Mammucari ha voluto farmi passare per una persona strana. Che nervoso! Ne parlavo proprio ieri sera con la madonna'".