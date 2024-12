Ballando, la versione di Guillermo Mariotto: "Molestie? Cosa è successo davvero"

26 dicembre 2024 a

Torna a parlare Guillermo Mariotto, uno dei protagonisti più controversi dell'edizione appena archiviata di Ballando con le Stelle, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci in prima serata il sabato sera. E lo stilista venezulano ammette di faticare nel comprendere lo scalpore generato dagli ultimi episodi che lo hanno visto protagonista. "Sono giudice di Ballando con le Stelle dal 2005 - racconta a Diva e Donna -, in tutti questi anni mi sono perso cinque balletti ed è scoppiato un pandemonio. Mi è parso tutto esagerato". Parole con cui ammette il suo stupore per il clamore suscitato dalla sua improvvisa assenza durante la puntata del 30 novembre.

Lo stilista, direttore creativo della maison Gattinoni e volto storico del programma condotto dalla Carlucci, non si aspettava che la sua "fuga" dallo studio facesse così tanto rumore. Ad aggravare la situazione, un video diffuso in rete che lo mostra sfiorare accidentalmente le parti intime di un ballerino, video che ha generato molte polemiche. Mariotto, però, ha spiegato al settimanale i motivi dietro la sua scelta di lasciare lo studio.

L’episodio, racconta, è legato a un’emergenza professionale: "L'ho fatto per salvare il lavoro di sei mesi della maison Gattinoni. Era sabato, il lunedì dopo dovevo partire per Riad, la capitale dell’Arabia Saudita, per un matrimonio molto importante: avevamo preparato l’abito della sposa, una principessa, più quelli di altre sedici principesse. Mentre ero a Ballando con le Stelle, mi è arrivata la notizia che una première, una coordinatrice della maison, era svenuta mentre stavano finendo di lavorare...". Una situazione che non poteva essere ignorata: "Senza di lei il lavoro si era bloccato, così ho richiamato tutti e alle sei di domenica mattina abbiamo ripreso a lavorare. Siamo andati avanti fino a notte, non c’era più tempo: lunedì dovevo partire per Riad con tutti gli abiti"; ha rimarcato.

Mariotto ha successivamente rinnovato le sue scuse alla Carlucci per i disagi causati: "Ho chiesto scusa alla Carlucci perché le ho causato un problema, ma mi ero trovato a dovere risolvere un problema enorme per la maison che dirigo". Riguardo al video incriminato e le accuse di moletsie, Mariotto minimizza: "È stato un incidente, un caso, non me ne sono neanche accorto. Ma quali molestie!", ha tagliato cortissimo Mariotto.