4 di sera, il delirio di Gianfranco Pasquino su FdI: "Un partito maschilista e di camerati"

Giorgia Meloni ha concluso un altro anno al vertice della politica italiana ed europea. Il suo è il partito più apprezzato dagli italiani. E dall'estero stanno arrivando sempre più attestati di stima verso il suo operato. Soprattutto sul fronte immigrazione, dove il nostro Paese ha tracciato la strada che in tanti in Ue vorrebbero percorrere. Dall'altra parte c'è invece Elly Schlein. La segretaria del Pd resta saldamente al comando dell'opposzione. Soprattutto se pensiamo alla faida interna al Movimento Cinque Stelle. Dunque, due donne ai vertici della politica italiana.

Di questo è di altro si è parlato nel corso di 4 di sera. Al professore Gianfranco Pasquino, docente emerito di Scienze Politiche all'Università di Bologna, è stato chiesto chi tra Meloni e Schlein avesse vinto il duello tra le due leader più forti nel nostro Paese. Ma più che fornire una risposta ai telespettatori, il politologo ha pensato bene di sferrare una invettiva contro i dirigenti di Fratelli d'Italia.

"Non è vero che la politica è definitivamente in mano alle donne - ha spiegato il professore -. Perché in democrazia il potere esecutivo si conquista e si perde. Però bisogna sottolineare che sia Giorgia Meloni sia Elly Schlein hanno acquisito il potere all'interno del loro partito. La Meloni anche nell'ambito governativo, perché hanno sconfitto gli uomini. Questo è il punto da sottolineare. Giorgia Meloni ha sconfitto un partito fatto da maschilisti, che erano anche peggio. Alcuni - ha poi aggiunto - erano davvero camerati e rimangono camerati. Elly Schlein ha vinto contro Stefano Bonaccini, cioè un candidato fortissimo".