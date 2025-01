Tv, nuova audience? Cosa cambia con quella vecchia

Klaus Davi 02 gennaio 2025 a

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Uno sguardo dal cielo”)

A partire da ieri l’Auditel ha deciso di allargare il panel dei devices monitorati quotidianamente per l’analisi degli ascolti dei programmi televisivi. Osservando attentamente i primi dati sfornati dalla massima istituzione di rilevazione tv, per quanto riguarda la giornata di domenica, non ci sono grosse variazioni. A vincere la gara della prima serata è stata Rai 1 con il film a tema natalizio/religioso “Uno sguardo dal cielo”. Calcolando anche i devices digitali all’interno della neonata “Total Audience” il primo canale Rai ha totalizzato il 14.21% di share medio superando comunque i competitors. Secondo l’Auditel tradizionale lo stesso film raggiunge il 14.15% vincendo la serata. Anche nelle altre reti non ci sono grandi variazioni di performances. “Report” passa dal 10.2% al 10.3%. La serie turca “Tradimento”, su Canale 5, da 13.8% a 14%. Tenendo conto che siamo in un periodo festivo, non ci sono oscillazioni significative.

Il balzo più netto lo fa Sky che con la partita Juve-Fiorentina di domenica alle 18 passa da 1.62 a 1.72 mln di spettatori. Chi si aspettava il crollo della Rai a seguito del rinnovamento del metodo di rilevazione degli ascolti è stato smentito. Va anche detto però che il campionato vero e proprio inizierà una volta finite feste e ci vorrà un po’ di tempo per calcolare il reale effetto della Total Audience sugli ascolti.