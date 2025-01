Casa a Prima Vista, Ida Di Filippo: "Fornicazione arriva a forza nove", la profezia che la sconvolge

06 gennaio 2025 a

a

a

"La fornicazione arriva a forza nove con il partner o con la conquista della sera": Ida Di Filippo, agente immobiliare di Casa a Prima Vista Milano Su RealTime, legge l'oroscopo del suo segno zodiacale, l'Acquario, scritto da Antonio Capitani per Vanity Fair. "L'autorevolezza cresce, così sbaragliate concorrenti e convincete - continua Ida -. Nulla esclude che dobbiate (o che sentiate la necessità) di abbandonare il vecchio per il nuovo. Non lo so, poi magari fate pure un po' a sentimento".

A scoprire il proprio oroscopo del 2025 anche altri personaggi vip, come Stefano De Martino, Vanessa Incontrada e Francesca Michielin. Il conduttore di Affari Tuoi legge la Bilancia: "Giungono guadagni, non solo di soldi, ma anche di buona reputazione". Per i Pesci la Michielin: "Accasamenti seri. Per quanto l'amore più grande di voi stessi sarete voi stessi. Vero! Talento e impegno vi fruttano successi, speriamo!".

"Questa è la maglietta del mio fidanzato": Ida Di Filippo e la dedica a Gianluca Torre in vacanza | Guarda

In una storia pubblicata ieri su Instagram, la Di Filippo - che è in vacanza a Tenerife col compagno - ha salutato il suo collega di Casa a Prima Vista Gianluca Torre: "Biscottino, buongiorno, questa è la maglietta del mio fidanzato qui a Tenerife, buona domenica". Sulla maglietta in questione inquadrata dalla Di Filippo c'era scritto "Need money for porsche". In un secondo momento, sempre nel villaggio vacanze in cui si trova, la Di Filippo ha inquadrato una giraffa finta dicendo: "Ma scusa c'è una giraffa, Gianluca sei tu?". I colleghi di Casa a Prima Vista, insomma, non perdono occasione per scherzare tra di loro anche quando sono lontani.