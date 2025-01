Che tempo che fa, Fabio Fazio imbarazza Fabio De Luigi: "Quante palle hai?"

20 gennaio 2025 a

a

a

"Non sapevo tu fossi nobile": Fabio Fazio ha accolto così l'attore Fabio De Luigi nello studio di Che tempo che fa sul Nove. Poi ha aggiunto: "De-Luigi, l’ho capito solo ora, scusami". Un po' interdetto, l'ospite - in studio insieme a Valentina Lodovini per promuovere il film "10 giorni con i suoi" - ha comunque provato a stare al gioco. Anche se poi, smarrito, si è rivolto a Fazio dicendo: "Se solo sapessi di cosa stai parlando". Ma il conduttore ha insistito: "Dovete sapere che lui è nobile, è un marchese. Il marchese De Luigi". "Ma non è vero", ha provato a controbattere l'attore. Che poi però è stato al gioco: "Sì, siamo io De Niro, De Sica… ma perché fai questo?".

Fazio ha proseguito nella sua gag, tirando in ballo la questione dello stemma. "Avete lo stemma con le palle, no? Quante palle hai?", ha chiesto divertito. E a quel punto De Luigi ha risposto con ironia: "Quante… quante dovrei averne? Sentiamo, facciamo divulgazione. Dipende dal casato e dalla capacità delle mutande per contenerle". "Non scendiamo così in basso", ha provato a smorzare il conduttore. E l'attore ha concordato e infine ha fatto una domanda: "Esatto, perché siamo arrivati a questo?".

