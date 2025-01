"Che magnifica impresa": nella nuova puntata l'avventurosa storia dell'energia in Italia

20 gennaio 2025 a

Chi ha "acceso" il futuro in Italia? A "Che magnifica impresa", il programma Rai Cultura con Mario Sechi, in onda martedì 21 gennaio alle 21.10 in prima visione su Rai Storia, si ripercorre l'avventurosa storia dell'energia in Italia, cominciata a Milano nel 1883 con l'illuminazione elettrica della Scala grazie alla prima centrale termoelettrica dell'Europa continentale, progettata dall'ingegnere milanese Giuseppe Colombo. Un'avventura che, tra ricerche, intuizioni e scoperte, prosegue lungo i primi decenni del '900 con la costruzione dei bacini idroelettrici di Paderno d'Adda, la nascita dell'Agip, fino ad arrivare al secondo dopoguerra segnato dalla straordinaria capacità operativa e strategica del fondatore dell'Eni, Enrico Mattei. Ma oltre che al passato si guarderà anche al futuro dell'energia, spinti dal vento del primo parco eolico offshore del Mediterraneo realizzato nel golfo di Taranto. Una vicenda avvincente e di grande attualità che Mario Sechi racconterà insieme all'Ad dell'Eni Claudio Descalzi, allo storico dell'economia Giulio Sapelli e all'economista Valeria Termini.